Walter Ribonetto tras derrota de Melgar ante Cerro Porteño: "Merecíamos llevarnos algo"

El director técnico de Melgar, Walter Ribonetto, se pronunció tras la derrota por 0-1 del cuadro arequipeño ante su similar de Cerro Porteño de Paraguay, encuentro válido por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, el estratega del conjunto dominó aseguró que, pese a no hacer el partido que planificaron, sus dirigidos merecieron un resultado positivo ante los paraguayos.

"El primer tiempo no fue como planificamos, equivocamos los caminos, no tuvimos profundidad y los posicionamientos no eran buenos. En ese bloque bajo, el rival se sentía cómodo y de esa manera vinieron los penales. Tuvimos para empatar el partido en la segunda mitad, en trámite general, creo que merecíamos llevarnos algo, pero es fútbol. Está abierta la serie", dijo.

SOBRE LA HINCHADA

Por otra parte, Ribonetto agradeció el apoyo de la hinchada rojinegra y les pidió seguir creyendo en sus dirigidos: "faltan 90 minutos. Dimos vuelta al partido con Sullana, hoy no se pudo, pero el equipo compitió de igual a igual con un gran rival", sostuvo.