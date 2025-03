Uribe respalda a Flavio Alcedo tras blooper contra Alianza: "No le van a cortar las piernas por un error"

El exfutbolista y vocero institucional de Sporting Cristal, Julio César Uribe, se pronunció tras la dura derrota del cuadro celeste por 2-1 ante su similar de Alianza Lima el último fin de semana por la Liga 1.

En declaraciones para Exitosa Deportes, el "Diamante" se refirió específicamente a las críticas contra Flavio Alcedo, quien cometió un "blooper" en la jugada que terminó con gol de Paolo Guerrero. Uribe expresó su respaldo al futbolista y pidió comprensión a la hinchada.

"Al hincha lo entendemos y respetamos, lo valoramos mucho, pero le pedimos por favor a que aprendan todo lo que estamos buscando y se quiere alcanzar, para eso se compite. Sentenciar a Flavio Alcedo porque se equivocó en partido es no darle argumentos para que pueda consolidarse, no le van a cortar las piernas por un error. Qué jugadores en el proceso de consolidación no se ha equivocado, trataré estar cerca de él para que se pueda consolidar", dijo.

SOBRE GUILLERMO FARRÉ

Por otra parte, Uribe se refirió a las declaraciones del entrenador Guillermo Farré, quien aseguró que, pese al traspié que tuvieron el último fin de semana, Cristal saldrá campeón nacional a fin de año.

"Se respeta la opinión de Guillermo (Farré) y podemos estar de acuerdo o no, pero yo opino que Cristal superó a Alianza los primeros 20 minutos y pudimos anotar el segundo gol, y luego por un error puntual se equiparó el partido”, sostuvo.