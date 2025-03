Rodrigo Ureña se pronunció tras amago de pelea que tuvo con Riveros en victoria de Universitario

Universitario de Deportes consiguió una holgada victoria en el Monumental contra Alianza Universidad de Huánuco y no pasó mayores complicaciones en el trámite. No obstante, uno de los detalles que no se le pasó desapercibido fue cuando alrededor de los veinte minutos del primer tiempo dos de sus jugadores más importantes mantuvieron una fuerte discusión.

"En el vestuario te veo". Esa fue la amenaza que el volante chileno le profirió a Williams Riveros luego de que el central intercediera en una discusión entre Rodrigo Ureña y Pérez Guedes. Luego de eso fue el capitán del cuadro crema, Aldo Corzo, junto con el entrenador, Fabián Bustos, quienes tuvieron que interceder para que ello no llegue a mayores en ese momento.

"Ambos nos equivocamos"

No obstante, al terminar el partido el jugador chileno declaró en zona mixta reduciendo el problema a una situación que ocurre por el calor del fútbol: “Son cosas que quedan ahí en el partido. Discusiones que por ahí no deberían pasar. Yo en lo personal me equivoqué, se equivocó él. Pedimos disculpas. Somos gente adulta. Es como mi hermano también”, afirmó en conversación con Gol Perú.

Luego concluyó diciendo que Riveros es prácticamente su hermano y, por ello, no existe mala relación entre ambos: “Con el ‘Paragua’ concentro todas las noches con él. Desde que llegué acá no he concentrado con otra persona que no esa él, así que imagínate la relación de intimidad que normalmente generamos. La verdad duermo más con él que con mi señora”.