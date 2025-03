Flavio Azzaro le responde con todo a Néstor Gorosito: "No soy coimero ni rastrero"

La polémica entre el periodista argentino Flavio Azzaro y el técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito, sigue dando que hablar. En una reciente entrevista, 'Pipo' disparó con todo contra el comunicador, asegurando que fue "pagado" para criticarlo. Como era de esperarse, la respuesta de Azzaro no tardó en llegar y encendió aún más la discusión.

Gorosito y su acusación contra Azzaro

En diálogo con Movistar Deportes, el DT blanquiazul no se guardó nada y afirmó que el periodista argentino llegó al Perú con un "incentivo económico" para hablar mal de él. "Hay muchos intereses. Empresarios que quieren poner a su entrenador en los medios. Hasta trajeron un tipo pago para que hable. Un tipo que en Argentina tiene cero credibilidad", arremetió Gorosito.

El estratega de Alianza Lima también dejó en claro que no respeta la forma de hacer periodismo de Azzaro. "Yo no comparto en nada ni su forma, no sabe hablar. Entonces, le agradezco porque yo imposible que lo tenga de amigo o compañero. Es un chico que en Argentina saben lo que es. Nosotros hemos estado dirigiendo hace 22 años, tan malos no debemos ser. Acá le pagaron para venir. Si no le pagan, ¿quién lo va a traer?", disparó sin filtros.

La respuesta de Azzaro: "No soy coimero ni rastrero"

Tras escuchar las palabras de Gorosito, Flavio Azzaro no se quedó callado y, a través de su cuenta de 'X' (antes Twitter), respondió de manera contundente. "Estimado 'Pipo': una cosa es expresarse mal y otra es ser coimero y rastrero", publicó el periodista, dejando entrever su molestia ante la acusación.

Cabe recordar que Azzaro fue uno de los críticos más feroces de la llegada de Gorosito a Alianza Lima. A inicios de temporada, dudó de su capacidad para dirigir al club blanquiazul y vaticinó que no le iría bien. Sin embargo, hasta el momento, los resultados le han dado la razón a 'Pipo', lo que ha generado una especie de "revancha mediática" por parte del DT argentino.

Un cruce con historia

Esta no es la primera vez que Azzaro y Gorosito tienen un cruce de palabras. En Argentina, el periodista ha sido crítico del DT en varias oportunidades, lo que ha generado una relación tensa entre ambos. Sin embargo, esta vez la discusión ha tomado un nuevo nivel al involucrar directamente a Alianza Lima, uno de los clubes más grandes del fútbol peruano.

Por ahora, Gorosito sigue concentrado en su trabajo con los blanquiazules, mientras que Azzaro no pierde oportunidad para hacer sentir su voz en redes sociales. El enfrentamiento está lejos de terminar, y con el torneo en marcha, podrían venir nuevos episodios en esta novela futbolera.