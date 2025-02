Miguel Trauco sobre sistema de Jorge Fossati en la Selección Peruana: “No nos sentíamos cómodos”

A pocas semanas de los partidos de la Selección Peruana ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el jugador de Alianza Lima y habitual convocado a la bicolor, Miguel Trauco se pronunció acerca del paso de Jorge Fossati por el combinado patrio.

En declaraciones, Trauco aseguró que el sistema que buscaba plasmar el ‘Nono’ en el terreno de juego, no le convenía a los seleccionados, ya que muchos están acostumbrados a otro estilo, por lo que a pesar de que le decían que cambie de idea, el exestratega de Universitario, al parecer hacía caso omiso.

“Era un sistema que muchos no se sentían cómodos, eso se notaba a leguas. No lo podíamos decir en su momento. No nos sentíamos cómodos. No podemos sacrificar a jugadores talentosos por un sistema. El profe moría en su ley”, declaró el lateral izquierdo.

PRÓXIMOS DESAFIOS PARA LA BICOLOR

Para nadie es un secreto que la Selección Peruana tendrán dos partidos importantes el marzo. El primero será el 20 ante Bolivia en el Estadio Nacional y cinco días deberá viajar hasta Venezuela para medirse ante ‘La Vinotinto’. La obligación de la bicolor es conseguir la máxima cantidad de puntos para seguir soñando con el Mundial 2026. ¿Podrá lograrlo?