Miguel Trauco tras clasificación de Alianza: "Gorosito es como Gareca"

La clasificación de Alianza Lima a la fase de grupos de la Copa Libertadores trajo consigo diversas reacciones, pero una de las declaraciones más llamativas fue la de Miguel Trauco. El lateral, con experiencia en selecciones y el fútbol internacional, comparó la influencia de Néstor 'Pipo' Gorosito con la de Ricardo Gareca, el entrenador que marcó una era en la selección peruana.

"Gorosito tiene lo mismo que Gareca. Toda la confianza que transmite. Él cree más en nosotros que nosotros mismos. Trata de cargar con toda la presión y que el jugador esté fresco. Le salió perfecto", afirmó Trauco en una entrevista para Mano a Mano de D'Enganche.

Trauco recordó el duro momento de la eliminación contra Australia

El lateral también hizo una autocrítica sobre su pasado y recordó la tanda de penales contra Australia que dejó a Perú fuera de Qatar 2022. "Me queda en la cabeza hasta ahora ese penal que no pude patear con Australia. Se me cayó un contratazo por no clasificar a ese Mundial. Entonces dije: pateo, si la fallo pues fallo, pero voy. Sabía que tenía que asumir, aparte por el autogol estaba fijo que yo tenía que ser uno de los cinco en patear".

Sin embargo, reconoció que en ese momento la confianza no estaba de su lado: "Contra Australia la verdad me faltaron huevos para patear. Una semana antes me tocó descender con Saint-Étienne por penales, pateé y todo, pero me quedó eso en la cabeza, no me sentía tan confiado".

En cuanto a la clasificación de Alianza Lima, Trauco destacó el momento clave en la tanda de penales: "Cuando Cavani falla, yo dije: esto es para nosotros, estaba escrito y no nos lo va a quitar nadie, así venga el arquero que venga". Además, cuestionó la decisión del rival de cambiar de arquero: "Ese arquero (Brey) estaba frío, no sé por qué cambiaron si Marchesín tiene más jerarquía y nombre".

Con esta clasificación, Alianza Lima busca romper su mala racha en la Copa Libertadores y hacer un papel digno en la fase de grupos. Con la confianza de su entrenador y la entrega de sus jugadores, el equipo blanquiazul espera ser protagonista en el torneo continental.