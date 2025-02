Delegación peruana de squash logra 12 medallas en Sudamericano Juvenil de Ecuador

¡Arriba Perú! En el Sudamericano Juvenil de Squash realizado en Ecuador, nuestra delegación nacional tuvo una destacada participación logrando 12 medallas en total, ubicando nuestros colores en la tercera posición del medallero general.

En total obtuvieron una medalla de oro, cuatro de plata y siete de bronce, superando las 10 medallas por tercera edición consecutiva.

ORGULLO PERUANO

La única presea dorada fue obtenida por Mariana Cerna en la categoría Sub 13. Las de plata las obtuvo el equipo femenino, dobles mixto, Sub 15 y Sub 13.

Cabe señalar que, la delegación peruana la conformaron 31 jugadores provenientes de Lima, Piura y Trujillo. Tras este logro, la Federación Peruana de Squash destacó el apoyo recibido por el IPD para impulsar esta disciplina en el Perú.