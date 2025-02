Entrenador argentino afirma que presidente de la Conmebol quiere "sí o sí" a Boca en Copa Libertadores

El entrenador argentino Ricardo Caruso Lombardi ha vuelto a generar polémica con sus declaraciones sobre el arbitraje en la Copa Libertadores 2025. En una reciente entrevista, el experimentado DT apuntó contra el juez uruguayo Esteban Ostojich, quien dirigió el partido de ida entre Alianza Lima y Boca Juniors, asegurando que su desempeño no estuvo a la altura del certamen.

Durante su intervención en el programa 'Fútbol y Transas', Caruso Lombardi no escatimó críticas contra el arbitraje sudamericano y, en particular, contra Ostojich. “Lo viví yo en Uruguay, a mí me durmió contra Racing de Montevideo, entre él, Ferreyra, González, Heras, Matonte y toda esa banda”, expresó el entrenador, recordando experiencias previas en las que, según él, se vio perjudicado.

Relación entre Conmebol y la AFA en la mira

Más allá del arbitraje, el ex DT de varios equipos argentinos dejó entrever que podría existir un interés especial de la Conmebol para que Boca Juniors avance en la competición. Según sus declaraciones, el presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, habría manifestado su deseo de que el club argentino continúe en la presente edición de la Libertadores.

“Alejandro Domínguez le dijo a (Claudio) Tapia que quiere a Boca en la Libertadores sí o sí”, sostuvo Caruso Lombardi, haciendo alusión a una supuesta conversación entre el titular de la Conmebol y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien también es vicepresidente del ente rector del fútbol sudamericano.

Estas afirmaciones han avivado el debate sobre la imparcialidad dentro de la Conmebol y la influencia de las relaciones dirigenciales en los torneos internacionales. No es la primera vez que Caruso Lombardi expone sus sospechas sobre el arbitraje en la región, y en esta ocasión apuntó específicamente a la reiterada presencia de jueces uruguayos en encuentros clave para equipos argentinos.

“Son muy amigos el presidente de Argentina con el presidente de Uruguay. Cada vez que Boca y River juegan Libertadores aparecen árbitros uruguayos. Cada vez que Argentina juega contra Ecuador o Perú para clasificar a la Copa América, aparecen los mismos árbitros. (…) Cada vez que juega un equipo argentino o la selección un partido clave, aparecen los réferis uruguayos”, manifestó el entrenador.

El debate sobre la imparcialidad en la Copa Libertadores

Las declaraciones de Caruso Lombardi han generado repercusión en el ámbito futbolístico sudamericano. Si bien no hay pruebas concretas que respalden sus afirmaciones, el tema del arbitraje y su influencia en los torneos internacionales es un debate recurrente en la región.

La Conmebol, hasta el momento, no ha emitido un comunicado respecto a estas acusaciones, y el desempeño arbitral en el encuentro entre Alianza Lima y Boca Juniors sigue siendo tema de análisis entre especialistas y aficionados. Con la vuelta de la serie aún por disputarse, el foco estará puesto en la actuación del equipo arbitral y en el desarrollo del partido.