Así quedaron los octavos de final de la Champions League 2024-2025: duelos de alto voltaje

La UEFA Champions League ya tiene definidos los enfrentamientos de octavos de final para la temporada 2024-2025 tras el sorteo realizado este viernes en Nyon, Suiza. Los grandes clubes europeos se preparan para una fase llena de emoción, donde destacan duelos clave como el derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético, además de un vibrante PSG vs. Liverpool.

REAL MADRID VS. ATLÉTICO

El sorteo dejó un choque explosivo entre Real Madrid y Atlético de Madrid. La ida se jugará el 4 o 5 de marzo en el Santiago Bernabéu, mientras que la vuelta será una semana después en el Metropolitano. Para los merengues, este será solo el inicio de un camino complicado, pues en caso de avanzar podrían enfrentar a Arsenal en cuartos, a Liverpool o PSG en semifinales y a Bayern Múnich o FC Barcelona en la final.

Por su parte, el FC Barcelona tuvo mejor suerte al evitar a rivales de mayor peso. Se medirá ante Benfica, un equipo al que ya venció en la fase de grupos con un emocionante 4-5 en Lisboa. La vuelta se disputará el 11 o 12 de marzo en el Spotify Camp Nou. En caso de avanzar, los blaugranas enfrentarían en cuartos al vencedor del Borussia Dortmund vs. Lille.

OTROS DUELOS DE OCTAVOS DE FINAL

El cuadro de octavos de final también dejó enfrentamientos de gran nivel, como el PSG vs. Liverpool y el Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen. Además, se definieron las llaves Brujas vs. Aston Villa, PSV vs. Arsenal y Feyenoord vs. Inter de Milán. La final de la Champions League 2025 se disputará el 31 de mayo en el Football Arena de Múnich. ¿Quién se impondrá en esta nueva edición del torneo más prestigioso del fútbol europeo?