Hernán Barcos tras victoria ante Boca Juniors: "Pudimos ampliar el marcador"

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, se pronunció tras la victoria de anoche por 1-0 ante su similar de Boca Juniors en Matute, encuentro válido por la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores.

En declaraciones para ESPN, el "Pirata" resaltó la victoria obtenida en condición de local ante un club tan grande como el "Xeneize", sin embargo, confesó desazón por no haber concretado un marcador más abultado.

"El resultado que se consiguió fue positivo, teníamos que ganar en casa y no es nada fácil ante un rival como Boca, pero lo pudimos hacer con contundencia, no con tranquilidad, aunque pudimos ampliar el marcador. Boca no tuvo ninguna clara, pero sabemos que faltan 90 minutos más y todo lo que significa jugar en 'La Bombonera'; para ello tenemos que hacer un partido así o mejor para sostenerlo", dijo.

SOBRE KEVIN QUEVEDO

Asimismo, Barcos habló sobre su compañeros Kevin Quevedo, quien no terminó el partido por una lesión: "Kevin sufrió un golpe en el oblicuo, no sé si llegará para el viernes, pero esperemos que esté para el próximo martes. Se le hará algunos estudios y ojalá que no sea nada grave", sostuvo.