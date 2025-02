Mr. Peet sobre incidente de Elejalder Godos en Matute: "Me pasó lo mismo, pero no necesito que me defiendan"

El reciente incidente en el Estadio Alejandro Villanueva, donde el periodista Elejalder Godos fue objeto de reclamos por parte de hinchas de Alianza Lima, ha generado diversas reacciones en el ámbito deportivo. Peter Arévalo, conocido como 'Mr. Peet' y reconocido hincha del club blanquiazul, compartió su perspectiva sobre lo sucedido.

Durante una transmisión en vivo en uno de sus programas que tiene en YouTube, Arévalo reveló que en una ocasión anterior experimentó una situación similar en un estadio de un equipo rival de Alianza Lima. "A mí me pasó lo mismo y me comí mi bronca, no dije nada. No necesito que nadie me defienda", declaró.

El periodista también destacó que el ambiente en los estadios puede ser hostil, especialmente para los comunicadores que son de un equipo en específico o de quienes emplean estilos de comunicación polémicos como la conocida 'brutalidad' que es una corriente de los comunicadores que emplean términos o tonos pocos convencionales que podrían ser considerados vulgares: . "Hoy todo el mundo para sobresalir se presta para las tonterías: ‘que yo sigo la brutalidad, que yo soy brutality’. Háganse cargo”.

“Yo estoy en contra de la violencia. Siempre voy a estar en contra de la violencia, pero cada quien se tiene que hacer cargo de lo que dice y de lo que habla", sentenció el popular Mr. Peet.

Godos quiere que sancionen a los responsables

Mientras tanto, Elejalder Godos ha solicitado que se investigue y sancione a los responsables de los agravios sufridos en Matute. "La violencia venga de donde venga no tiene justificación alguna", publicó en sus redes sociales, agradeciendo también la rápida intervención del personal de seguridad del club.