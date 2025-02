Fabián Bustos sobre empate de la ‘U’ ante Comerciantes Unidos: “Un montón de cosas que no hicimos bien”

El actual campeón del fútbol peruano, Universitario se estrenó en la Liga 1 2025 con un empate ante Comerciantes Unidos en Cajabamba. Este resultado asombró a todos los hinchas cremas, ya que el equipo cajamarquino igualó el compromiso en la última jugada.

Tras este resultado, el estratega merengue Fabián Bustos se pronunció a los medios de comunicación, y mencionó molesto que no estuvieron concentrados en algunos pasajes del cotejo, por ende, tuvieron que pagar en el marcador final.

"Hay que trabajarlo y corregirlo. Primero tenemos la pelota nosotros, no tenemos que perderla en ataque fácil. Segundo, no tenemos que dejar que el lateral progrese solo y tire un centro al área. Tercero, no tenemos que salir mal. Cuarto, hay que tomar las marcas. Un montón de cosas que no hicimos bien en la última jugada", enfatizó.

VOLTEAR LA PÁGINA Y PENSAR EN EL PRÓXIMO RIVAL

Universitario tiene que voltear la página de inmediato. Este sábado 15 se enfrentará en el estadio Monumental a Cienciano. Para este duelo, todo haría indicar que Fabián Bustos realizará una serie de modificaciones en la oncena titular. ¿Cómo le irá a los cremas ante el equipo cusqueño?