Néstor Gorosito habló sobre la lesión de Paolo Guerrero: ¿Llegará al partido de vuelta ante Nacional?

Tras la euforia por el empate agónico ante Nacional de Paraguay, las alarmas se encendieron en Alianza Lima por el estado físico de Paolo Guerrero, quien salió lesionado del encuentro disputado en el estadio Arsenio Erico.

Al respecto, el entrenador del cuadro blanquiazul, Néstor Gorosito, se pronunció sobre la situación del "Depredador", y puso en duda su presencia para el partido de vuelta en Matute.

“Sinceramente no lo sé. Vi que tiene el tobillo un poco inflamado, pero le tendrían que preguntar al doctor. Sinceramente no estoy capacitado para dar un parte. No se ha hecho nada ni radiografía, ni nada. El doctor está capacitado más que yo”, dijo.

SOBRE EL PARTIDO

Por otra parte, Gorosito expresó su desazón por el empate en Paraguay, asegurando que sus dirigidos hicieron todos los méritos para llevarse los tres puntos del partido de ida.

"El sabor de boca me deja amargo. Hicimos todos los méritos para ganar el partido, tuvimos las mejores ocasiones de gol. Ellos anotan en una jugada que nosotros habíamos entrenado para que no nos pase, los pelotazos largos a Gaona Lugo y a Caballero. Desgraciadamente encontraron el gol así. Y después, el equipo tuvo personalidad, la pelota, creo que hemos tenido el 70% de posesión de pelota casi seguro", sostuvo.