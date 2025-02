Voleibolista de Alianza Lima denuncia amenazas violentas por parte de un hincha rival

La jugadora de Alianza Lima, Maricarmen Guerrero, denunció a través de sus redes sociales que recibió mensajes amenazantes luego de la derrota de su equipo ante Universitario en la Liga Peruana de Vóley. La voleibolista lamentó la actitud de un hincha que, tras la caída blanquiazul en el clásico, la insultó y la amenazó de manera violenta.

"El día de hoy (lunes 3 de febrero) recibí mensajes amenazantes de esta persona. Es entendible la molestia, pero eso no indica que puedas amenazar, insultar y/o referirte a una persona de esa manera", expresó Guerrero en su historia de Instagram.

Maricarmen Guerrero aclaró las celebraciones que hizo en el campo

La cuatro veces campeona de la Liga Nacional Superior de Vóley explicó que su festejo en el encuentro del último fin de semana fue dedicado a su familia, quienes estaban en la tribuna. Además, aclaró que nunca ha faltado el respeto a ninguna institución ni lo hará. "No creo que este señor (porque sí es un señor de edad) no tenga mujeres en su familia, y peor que le guste que se refieran así", señaló.

El clásico del vóley entre Alianza Lima y Universitario se disputó el pasado fin de semana y terminó con una sorpresiva remontada por parte del equipo crema, que se llevó la victoria por 3-2 tras ir perdiendo 2-0. Luego del partido, Guerrero recibió agresiones verbales de un aficionado que descalificó su desempeño y el del equipo blanquiazul.

Ante estos hechos, la deportista reafirmó su postura en contra de la violencia y recalcó que su entrega en la cancha siempre es por su equipo y su familia. "Creo que no tengo por qué decirles a todos que mis puntos siempre son dedicados a mi familia, la cual se encontraba en ese lado de la tribuna. Nunca le he faltado el respeto a alguna institución y no lo haré jamás", enfatizó.