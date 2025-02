Paolo Guerrero no descarta retirarse esta temporada: "Es muy probable"

El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, se pronunció tras realizar la pretemporada con el cuadro íntimo y confesó sentirse en óptimas condiciones físicas pese a sus 41 años de edad.

En diálogo con Fútbol en América, el también exjugador de la Selección Peruana señaló que se siente bien como para seguir compitiendo a nivel profesional, sin embargo, señaló que es muy probable que su retiro se de esta temporada, decisión que evaluará a fin de año.

"Sí, es muy probable. Lo analizaré a final de año. Conmigo mismo me siento muy bien, físicamente me siento muy bien. Tengo 41 años y no esperaba llegar con esta edad a sentirme tan bien. Hice pretemporada después de cuatro años. El sentirme bien así, a final de temporada evaluaré, y después tomaré una decisión", dijo.

SOBRE JORGE FOSSATI

Por otra parte, Guerrero lamentó la salida de Jorge Fossati, quien dejó el cargo de entrenador en la Selección Peruana.

"Es una tristeza porque el 'profe' era muy trabajador, con todo su cuerpo técnico. Eran personas que buscaban lo mejor del grupo, de cada jugador, y que la selección obtenga los resultados necesarios e infelizmente no se dieron. Una pena que salga de esa manera porque merecíamos más después del trabajo hecho", sostuvo.