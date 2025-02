Rodrigo Ureña se despidió de Universitario: “Me voy con mucho cariño”

El mediocampista chileno Rodrigo Ureña puso fin a su etapa en Universitario de Deportes tras ser una pieza clave en el bicampeonato conseguido en la Liga1 Te Apuesto. Este sábado, el volante de 31 años acudió a Campo Mar para despedirse de sus compañeros antes de viajar a Argentina y sumarse a Belgrano de Córdoba, equipo con el que continuará su carrera.

“Estoy muy agradecido, muy contento, me voy con las puertas abiertas. Un día lleno de emociones, completamente especial, porque no es fácil despedirse de un club que para mí ha sido mi casa”, declaró Ureña, quien también resaltó su compromiso con la ‘U’ durante su etapa en el equipo. “Siempre di lo mejor de mí, entregándome al máximo y sin bajar los brazos, tal como lo exige el espíritu de esta institución”, añadió.

Desde su llegada en 2023, el ‘Pitbull’ se convirtió en una pieza fundamental en el mediocampo crema, disputando 69 partidos, 67 de ellos como titular. Su liderazgo y entrega lo llevaron a ser reconocido como el mejor jugador del Torneo Clausura en la temporada 2023, consolidándose como un referente para la hinchada merengue.

EN BELGRANO HASTA 2026

Según el periodista César Luis Merlo, Ureña firmará con Belgrano hasta finales de 2026, luego de que el club argentino se hiciera cargo del pago de su cláusula de rescisión, valorada en 600 mil dólares. “Universitario es un club que me ha dado mucho y me ha hecho sentir especial. Me voy con mucho cariño y con la certeza de que el sentimiento es mutuo”, concluyó el volante chileno.