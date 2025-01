Real Madrid vs Manchester City: equipos emparejados en los play offs de la Champions League

En horas de la mañana de este viernes 31 de enero en Suiza, se llevó a cabo el sorteo de emparejamientos de los play offs de la Champions League previo a los octavos de final dejando un duelo de ensueño, el cual disputarán el Real Madrid contra Manchester City.

Este compromiso tendrá su duelo de ida el martes 11 o miércoles 12 de febrero en Etihad Stadium y el enfrentamiento de vuelta será una semana después en el coloso del Santiago Bernabéu de España.

No será la primera vez que ambos equipos. De acuerdo a los últimos sorteos, Real Madrid y Manchester City han quedado emparejados desde hace cuatro temporadas atrás, por lo que muchos amantes del fútbol ya lo consideran como un duelo final adelantado.

OTROS ENFRENTAMIENTOS QUE SE DARÁN

Al igual que el compromiso de ‘galácticos’ y ‘citizens’, en las otras llaves se darán los enfrentamientos entre: Benfica vs Mónaco, Celtic vs Bayern, Brest vs PSG, Sporting de Portugal vs Dormtund, Brujas vs Atalanta, Juventus vs PSV, Feyenoord vs Milan.