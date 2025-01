Jorge Fossati sobre posible llegada de Pékerman a la Selección Peruana: “Desde diciembre ya se hablaba”

La Selección Peruana tiene menos de tres meses para enfrentar dos compromisos decisivos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, la situación se torna complicada debido a que la bicolor aún no cuenta con un entrenador que se hará cargo para los partidos restantes de las Clasificatorias.

El nombre que suena con fuerza en Videna es el de José Néstor Pékerman, quien estaría evaluando su arribó al Perú. Ante esta situación, Jorge Fossati sostuvo que se venía sondeando diversos estrategas para hacerse cargo de la blanquirroja desde finales del 2024.

“En diciembre ya se hablaba, y yo te puedo dar una lista de los candidatos firmes, a punto de firmar, desde el 15 de diciembre a esta fecha”, manifestó el uruguayo en una entrevista en TV Perú.

DESTACA LA CAPACIDAD DE PÉKERMAN

Al ser consultado por Pékerman, Jorge Fossati aseguró que el exentrenador de Colombia es un gran conocedor del fútbol, por lo que su llegada a la Selección Peruana podría ayudar en busca de un boleto al Mundial 2026.

“Pékerman es un técnico de gran jerarquía, una gran trayectoria, pero no soy quién para opinar de quién debe venir o quién no debe venir. No soy director de fútbol”, aseguró el ‘Nono’.