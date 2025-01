Royal Rumble 2025: ¿Qué luchadores participarán junto a John Cena y Rey Misterio?

Con el icónico Lucas Oil Stadium de Indianápolis como escenario, la batalla real masculina contará con la presencia de John Cena, quien buscará asegurar su lugar en WrestleMania 41. A su lado, nombres como CM Punk, Roman Reigns y Seth Rollins también competirán en el combate de 30 luchadores, que definirá al próximo retador por el Campeonato Indiscutido de la WWE.

Por su parte, la batalla real femenina también promete ser un espectáculo imperdible, con la participación de Charlotte Flair, Bianca Belair y Bayley como algunas de las favoritas. Con el evento programado para el sábado 1 de febrero, la expectativa crece entre los fanáticos, especialmente por las posibles apariciones sorpresa que suelen marcar este tipo de encuentros. Además, el Royal Rumble 2025 marcará un hito en la industria del entretenimiento al ser transmitido en exclusiva a través de Netflix, permitiendo que espectadores de todo el mundo puedan disfrutar de la acción en tiempo real.

¿Quiénes están confirmados para la batalla real masculina?

La WWE ha revelado una lista parcial de los participantes que formarán parte de la batalla real masculina. Entre los nombres más destacados se encuentran:

- John Cena

- CM Punk

- Roman Reigns

- Jey Uso

- LA Knight

- Rey Mysterio

- Seth Rollins

- Drew McIntyre

- Shinsuke Nakamura

- Sami Zayn

- Logan Paul

- Penta

- Bron Breakker

- Carmelo Hayes

Aún quedan 16 cupos disponibles, lo que deja espacio para más confirmaciones en los próximos días, así como para sorpresas que podrían cambiar el rumbo del combate.

¿Qué luchadoras competirán en la batalla real femenina?

La división femenina también tendrá su tradicional batalla real, donde 30 competidoras lucharán por la oportunidad de disputar un título en WrestleMania 41. Hasta el momento, estas son las luchadoras confirmadas:

- Nia Jax

- Bayley

- Liv Morgan

- Naomi

- Bianca Belair

- Charlotte Flair

- Lyra Valkyria

- Ivy Nile

Con 22 cupos aún por completar, se espera que la WWE anuncie más participantes en los próximos días, además de posibles regresos o debuts sorpresa que podrían alterar el desenlace del combate.

¿Qué otros combates forman parte de la cartelera?

Además de las batallas reales, el Royal Rumble 2025 contará con luchas titulares de alto impacto. Hasta el momento, la WWE ha confirmado los siguientes enfrentamientos:

- Ladder Match por el Campeonato Indiscutido de WWE: Cody Rhodes (c) vs. Kevin Owens

- 2 de 3 caídas por los Campeonatos en Parejas de WWE: DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa) (c) vs. The Motor City Machine Guns



La combinación de luchas titulares y la impredecible naturaleza de las batallas reales hacen que este evento sea uno de los más esperados del año en el mundo de la lucha libre.

¿Dónde y a qué hora ver el Royal Rumble 2025?

El Royal Rumble 2025 se celebrará el sábado 1 de febrero en Indianápolis y marcará el inicio del camino hacia WrestleMania 41. Por primera vez en la historia de la WWE, el evento será transmitido en exclusiva a través de Netflix, lo que permitirá a los fanáticos de todo el mundo disfrutar del espectáculo sin costos adicionales en la plataforma. En Estados Unidos, también estará disponible en Peacock.

El horario de inicio del evento variará según la región:

- México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 5:00 p. m.

- Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 6:00 p. m.

- Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 7:00 p. m.

- Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 8:00 p. m.

- España: 12:00 a. m. (del domingo 2 de febrero).

Con una cartelera repleta de estrellas y la posibilidad de grandes sorpresas, el Royal Rumble 2025 se perfila como uno de los eventos más emocionantes en la historia reciente de la WWE.