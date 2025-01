Carlos Zambrano sobre eliminación de Perú en el Sudamericano Sub 20: “Una pena, debemos seguir trabajando”

Tras quedar eliminada la Selección Peruana del Sudamericano Sub 20 al perder 3-2 ante Chile, el defensor de Alianza Lima, Carlos Zambrano se refirió sobre el desempeño del plantel dirigido por ‘Chemo’ del Solar.

En declaraciones, el ‘Kaiser’ reveló que, en los últimos torneos futbolísticos de menores, la bicolor no ha podido dar la altura, por lo que es complicado encontrar a buenos jugadores que puedan representar a la blanquirroja en Eliminatorias.

“Es duro para todos. Uno como hincha o jugador espera siempre lo mejor y a veces los resultados no se dan, pero tampoco va a sorprender sinceramente porque en los últimos Sub 20 y Sub 17 Perú no ha llegado lejos. Es una pena eso, solo tenemos que seguir trabajando de cara al futuro ya que hoy no somos potencia y creo que se está reflejando eso en la selección”, sostuvo.

EL COMPROMISO DE DESPEDIDA DE LA SUB 20

Siendo el primer eliminado y sin tener nada que perder, la Selección Peruana se enfrentará este miércoles 29 a las 4:00 p.m. ante Uruguay en el último compromiso del grupo A del Sudamericano que se viene disputando en Venezuela.