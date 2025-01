Jorge Fossati asegura que Perú puede llegar al Mundial 2026: “Veo que aún está en pelea”

Hace más de dos semanas se confirmó la salida de Jorge Fossati de la Selección Peruana debido a los resultados no tan convenientes para los objetivos de la bicolor. Tras su destitución, el uruguayo defendió su trabajo al mando del combinado nacional.

De igual manera, el ‘Nono’ aseguró que la blanquirroja aún tiene chances de poder hacerse presente en la cita mundial del 2026, pero para que suceda ello, tendrá que conseguir resultados positivos en condición de local y visita.

"No pueden decir que mi trabajo fue un desastre porque yo veo que Perú aún está en la pelea. Considero que en virtud de los rivales que enfrentamos y en virtud de un montón de cosas que se fueron dando durante este periodo la colecta no fue la ideal, pero hay otros objetivos que se fueron cumpliendo. Lamentablemente, no todo se puede cuantificar", sostuvo.

¿QUIÉN REEMPLAZARÁ A FOSSATI EN LA SELECCIÓN?

El último domingo en Teledeportes, Raúl Romero reveló que el brasileño Tite, es uno de los candidatos para asumir la dirección técnica de la Selección Peruana en reemplazo de Jorge Fossati.

“Tite entra en la pelea para dirigir a la Selección Peruana. Es un nombre que aparentemente suena complico por las pretensiones económicas que podría tener (…) Están conversando (desde la FPF) con él”, enfatizó.