Kurt Angle podría sorprender en WWE Royal Rumble 2025

Kurt Angle, una de las figuras más emblemáticas en la historia de WWE, ha generado gran expectativa entre los fanáticos al no descartar una posible aparición en el Royal Rumble 2025.

En una reciente entrevista con Great Offshore Sports Books, el miembro del Salón de la Fama de WWE habló sobre su posible presencia en el evento que se realizará este sábado 1 de febrero en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis.

"Todavía no he decidido si me quedaré para el Royal Rumble"

Durante la entrevista, Kurt Angle confirmó que estará en Indianápolis para una presentación en WrestleCon el 31 de enero, y aunque no ha confirmado su asistencia al Royal Rumble, señaló que está considerando quedarse un día más para presenciar el evento.

"Voy a hacer una presentación en Indianápolis. Puede que me quede a ver el Royal Rumble. Sería genial hacerlo, pero tengo una familia, muchos hijos y responsabilidades en casa", declaró el excampeón, dejando la puerta abierta para una posible sorpresa.

Esta declaración ha desatado una ola de especulaciones entre los fanáticos, quienes sueñan con verlo nuevamente en acción en uno de los eventos más icónicos de la WWE. Aunque no hay confirmación oficial, la sola posibilidad de su presencia ha añadido un nivel extra de emoción al Royal Rumble de este año.

La carrera legendaria de Kurt Angle

Kurt Angle es un ícono indiscutible en la historia de la lucha libre profesional. Su paso por WWE está lleno de momentos memorables, incluyendo cuatro reinados como campeón de WWE y su triunfo en el King of the Ring del año 2000. Además, su legado fue reconocido oficialmente en 2017 cuando fue incluido en el Salón de la Fama de WWE, consolidando su estatus como una de las grandes leyendas de la industria.