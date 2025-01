Josepmir Ballón asegura que está al borde del retiro por culpa de César Vallejo

Josepmir Ballón reveló su difícil situación tras su paso por la Universidad César Vallejo, criticando duramente la gestión de los directivos del club. En declaraciones al programa No seas fulero, Ballón aseguró que está al borde del retiro debido a las acciones de la dirigencia, que le ofreció rescindir su contrato a poco del inicio de la Liga1 y dejó de pagarle durante dos meses.

“Tenía contrato este 2025 con Vallejo. Me ofrecieron rescindir y acepté, pero no se llegó a un acuerdo. Me dejaron de pagar dos meses y ni siquiera me enviaron los pasajes para presentarme al club”, comentó. Además, señaló que tras ser contactado en diciembre, la dirigencia no volvió a comunicarse, dejándolo en una situación de incertidumbre. “Me cortaron las piernas”, lamentó.

El exjugador de Alianza Lima, donde fue bicampeón en 2021 y 2022, señaló que la falta de apoyo de César Vallejo ha dificultado que encuentre equipo, lo que podría llevarlo al retiro. “Si hoy día estoy retirado, si no juego y no encuentro equipo, es gracias a la gestión de la dirigencia de la Universidad César Vallejo”, afirmó contundentemente.

SOBRE LA DIRIGENCIA TRUJILLANA

Ballón también reflexionó sobre los problemas del club trujillano, que descendió a la Liga2 la temporada pasada. “Cuando la dirigencia no está a la altura del plantel, pasan cosas. Tiene que haber un balance, la dirigencia y el equipo deben estar en sintonía. Con todo respeto, no puedes tener algo costoso que no esté acorde con lo que haces”, concluyó.