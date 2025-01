Germán Leguía: “El próximo entrenador que venga a dirigir a la Selección lo hará por el billete”

Por: Manuel Silva Córdova

Quedan menos de tres meses para la fecha doble de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y la Selección Peruana no tiene entrenador. Con la salida de Jorge Fossati, la blanquirroja no tiene un líder que comande el plantel. Ante esta situación, Panamericana.pe conversó con el exjugador de la bicolor, Germán Leguía, quien opinó al respecto de estos complicados momentos que atravesando el equipo de todos.

Tras confirmarse la salida de Fossati. ¿Quién sería el indicado de dirigir a Perú?

Lo tenía a ‘Chemo’ del Solar (…) Con ‘Chemo’ y sus chicos de repente resulta por ahí. Te la juegas, con los chicos de repente no clasificas, pero ves quienes te pueden servir para las próximas Eliminatorias (…) Ahorita no se a quien poner (a dirigir a Perú), si vienen es por el billete por los meses que faltan.

¿Estamos a la deriva luego de la ida de Fossati?

Desde la Federación Peruana de Fútbol confiaban en ‘Chemo’, algo ha pasado, pero ha renunciado, Yo también estaba seguro que iba a ser ‘Chemo’ (reemplazo de Fossati).

¿Crees que la Selección estuvo mejor con Jorge Fossati o consideras que Juan Reynoso estaba haciendo un mejor trabajo?

Creo que Juan (Reynoso) tampoco pudo. El campeonato no ayuda mucho, no han muchos jugadores como habían en anteriores procesos. La ida de Gareca golpeó a muchos jugadores que lo tenían como un ídolo a Ricardo (…) Tenían a Ricardo (Gareca) como un padre.

Tras conocerse la salida de Paolo Guerrero de la Selección. ¿Quién crees que puede ser su sucesor?

Ahorita el mejor es Valera, lo ha demostrado, le dieron la oportunidad y creo que esta en un buen nivel tanto en la “U” y en los partidos que ha jugado con la Selección. Le dieron la oportunidad (de jugar por Perú) y los jugó bien.

INICIO DE LA LIGA 1 2025

Falta muy poco para que comience la Liga 1 2025 y los equipos que participaran esta temporada en el Torneo Peruano ya presentaron a los jugadores que representarán a los diversos clubes del balompié nacional.

¿Qué club consideras que se ha reforzado mejor hasta el momento?

Sigue siendo la ‘U’ porque mantiene una columna vertebral. Tiene jugadores nacionales que cada día tienen más soltura. Han contratado en algunos puestos buenos jugadores nacionales.

Sabemos que eres un hincha confeso de la U. ¿Como crees que le vaya a los cremas este 2025?

Ojalá que bien (…) Desde 2007 un equipo no pasa a la segunda fase de una Copa Libertadores (…) Para este año, los equipos peruanos deben borrar eso. Afuera (extranjero) se burlan cuando juega un equipo peruano y te van diciendo que hay algunos que no hacen ningún punto.

Hablando del compadre. ¿Crees que Alianza Lima hizo una buena contratación con Néstor Gorosito?

El problema de Alianza es que todos los años cambia de entrenador y de jugadores, eso le va a costar (…) La ‘U’ tiene algo distinto. El que viene a la ‘U’ es hincha del equipo o adora esa camiseta (…) Franco (Navarro) era una persona que le faltaba a Alianza.

EQUIPOS PERUANOS EN TORNEOS INTERNACIONALES

El primer certamen continental que disputarán los equipos peruanos es la fase previa de la Copa Libertadores. Alianza Lima será el primer representante del país en el torneo y también Melgar, por lo que se espera una buena participación de estos equipos nacionales.

¿Como crees que les irá a los representantes peruanos en la fase previa de la Libertadores?

Alianza ha traído jugadores que recién ha salido de una pretemporada, y muchos no van a estar en el punto. Del mismo modo que Melgar, creo que se la va a ser difícil (a los clubes peruanos) (…) En el Perú no llegan a los quince días (de pretemporada) y ya están jugando partidos amistosos, a comparación de Europa que se toman 30 días (de pretemporada).

Consideras que los refuerzos que han traído la U y Cristal ayudarán para que los clubes tengan una buena participación en la Libertadores.

Ha traído buenos nacionales (la ‘U’) me han gustado. Me parece que ‘Orejas’ y Valera están mucho mejor (…) Universitario es el que mejor ha contratado.

FÚTBOL INTERNACIONAL

Aunque la era de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo esta finalizando, han surgido diversos futbolistas que quieren tomarle la posta al argentino y portugués. Por lo que hace un par de meses surgió la polémica por la entrega del Balón de Oro.

¿Crees que Rodri está por encima de Vinicus?

Rodri, es la base del Manchester City (…) Vinicius para mí no es un buen jugador y lo demuestra en la selección brasileña, no pasa nada con él. Rodri es campeón de Europa, tiene todos los títulos (…) Son jugadores más de publicidad (…) Vinicus hasta ahora no demuestra que en el Real Madrid haya hecho grandes cosas. Para mí Modrić sigue siendo mucho mejor.

Si tienes que hacer un podio con los mejores jugadores de la historia ¿Quiénes lo integrarían?

Primero lo pongo a Maradona, después a Pelé y en tercer lugar a Ronaldo (el fenómeno).

Jugaste contra Maradona ¿Qué sentiste al enfrentarlo?

A Maradona le encantaba jugar, disfrutaba del fútbol. Era arte de lo que el hacía (en el campo) y moría por el fútbol. No le gustaba perder (…) Nunca abandonaba el campo, no le importaba si sus compañeros no eran tan reconocidos (…) Eso demuestra ser un jugador increíble.