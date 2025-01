“Estoy podrido": Jorge Fossati responde criticas tras dejar de ser DT de la selección peruana

Jorge Fossati, quien recientemente dejó de ser entrenador de la selección peruana, confesó estar atravesando un momento de reflexión sobre su carrera profesional, aunque reconoció que ha recibido múltiples propuestas desde su salida.

Durante una entrevista con el periodista Wilmer Robles Tadokoro, el extécnico de la Blanquirroja mencionó que algunos equipos de Brasil, Colombia y el Golfo Pérsico intentaron ficharlo en los últimos días.

"No tengo muchas ganas de seguir ahora, pero propuestas no faltan. En estos primeros 15 días, aunque no estaba en condiciones de escuchar a nadie, me llegaron ofertas de un equipo brasileño, uno colombiano y uno del Golfo. A todos les dije que no, pero en un tiempo no sé. O si llega algo que por distintas razones... que no siempre tienen que ver con el dinero", dijo.

Habla sobre la rescisión de su contrato

El popular 'Nono' también se refirió a las cláusulas de rescisión de su contrato que rompió con la FPF para ya no seguir en la Bicolor. “Estoy medio podrido, la verdad, de escuchar estos cosos, de no sé ni ni quiénes son, que vivieron mintiendo todo el año. Pero ahora tengo la prueba que mintieron con el tema de mi rescisión, tergiversaron siempre todas las cosas", mencionó.

"Con mi rescisión mintieron asquerosamente. ¿Qué buscan? No puedo creer que lo hagan de tontos, no lo pueden hacer, algo buscan”, agregó. Por otro lado, señaló que la próxima semana llegará al Perú tras ser invitado al partido amistoso entre Universitario de Deportes vs Inter de Miami.