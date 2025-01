Raúl Ruidíaz confiesa que pese a ser hincha de la U, "la pelota nunca estuvo en su cancha"

Raúl Ruidíaz, uno de los delanteros más destacados en la historia reciente de Universitario de Deportes, rompió el silencio sobre las frustradas negociaciones para su regreso al club. En el podcast Y uno feliz, el atacante de 34 años expresó su intención de vestir nuevamente la camiseta crema, aunque aseguró que las decisiones no dependieron de él: "La pelota nunca estuvo en mi cancha".

EL DESEO DE RUIDÍAZ: VOLVER A UNIVERSITARIO

Ruidíaz, bicampeón con Universitario en 2009 y 2013, dejó claro que regresar al club de sus amores sigue siendo una prioridad para él. "Yo soy hincha de la 'U'. Como no me encantaría regresar a la 'U'", señaló. Sin embargo, comentó que actualmente está explorando otras opciones, ya que "no puede estar a la espera".

El delantero, quien no juega en Universitario desde 2016 tras su partida al Morelia de México, destacó su amor por el equipo, aunque lamentó que las negociaciones no llegaran a buen puerto.

LA VERSIÓN DE LA DIRECTIVA CREMA

Por su parte, Manuel Barreto, director deportivo de Universitario, explicó que las expectativas económicas de Ruidíaz fueron un factor determinante en las fallidas negociaciones. "Lo último que vamos a hacer es comprometer la estabilidad del club", aseguró.

Barreto también mencionó que, aunque Ruidíaz era una prioridad, las condiciones financieras del acuerdo no pudieron alinearse con los objetivos del club tras el reciente bicampeonato en la Liga1.

El caso Ruidíaz deja en evidencia las tensiones entre los intereses de las estrellas del fútbol y las limitaciones económicas de los clubes peruanos, generando expectativa entre los hinchas por un posible regreso en el futuro.