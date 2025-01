PSG paga 70 millones de euros por Khvicha Kvaratskhelia

El delantero georgiano Khvicha Kvaratskhelia, figura del Napoli en la Serie A, está listo para dar el salto a la Ligue 1 de Francia. Según reportes de la prensa europea, el París Saint-Germain (PSG) ha concretado su fichaje por una cifra que supera los 70 millones de euros.

El acuerdo entre los clubes y el jugador ya está cerrado, según el reconocido periodista Fabrizio Romano, quien señaló que Kvaratskhelia firmará un contrato de cinco años con el equipo dirigido por Luis Enrique. La confirmación oficial del traspaso sería inminente, convirtiéndose en uno de los movimientos más destacados de este mercado.

El director técnico del Napoli, Antonio Conte, expresó su pesar por no haber logrado retener al talentoso extremo, a pesar de sus intentos. “Pensé que podía influir de manera diferente en estos meses, pero me he dado cuenta de que no fue así”, comentó tras conocerse la salida del jugador.

SERÁ LA ESTRELLA EN PARÍS

Kvaratskhelia, de 22 años, deja el Napoli tras convertirse en uno de los mejores jugadores de la Serie A y pieza clave en el título de liga conseguido en la temporada pasada. Ahora, su desafío será brillar en el Parque de los Príncipes y fortalecer el proyecto del PSG en su búsqueda por la gloria europea.