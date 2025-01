IPD: el Estadio Nacional seguirá siendo la casa de la selección y tendrá siempre al deporte como prioridad

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) confirmó que el Estadio Nacional continuará con su principal función de tener al deporte como prioridad, y, sobre todo, ser sede de los partidos de la selección peruana de fútbol en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.



Es por eso que ya se ha garantizado el pedido de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre el calendario de partidos de la blanquirroja prevista para este año 2025, al igual que el año pasado cuando se disputaron los encuentros ante Colombia y Uruguay, en la casa de la selección.



En las directivas del IPD, el deporte no tiene ninguna orden de prelación, es la prioridad y no está en el mismo nivel que un evento no deportivo, lo cual está en contra de la propia norma, que es la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte N° 28036.



También se espera recibir próximamente el calendario de la Liga 1 de fútbol, para comenzar a planificar ser sede de los partidos de fútbol.



Además, se pone en conocimiento que en eventos no deportivos, el IPD podrá resolver unilateralmente el contrato de arrendamiento del recinto, y que en esta nueva directiva se ha puesto la cláusula que permite y nos faculta para evitar cualquier tipo de acción judicial que impida que el deporte sea la prioridad.



Hasta la fecha, el Estadio Nacional no ha sido alquilado para ningún evento no deportivo en 2025, pese a que en los últimos días han surgido especulaciones de entradas ya vendidas para conciertos artísticos programados en los siguientes meses.

PARTIDOS DE LA SELECCIÓN PERUANA

Estos son los partidos que jugará de local en el Estadio Nacional la selección peruana fútbol:



20 de marzo de 2025: PERÚ – BOLIVIA

10 de junio de 2025: PERÚ – ECUADOR

9 de setiembre de 2025: PERÚ – PARAGUAY

Nota de prensa