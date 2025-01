Manuel Barreto sobre la frustrada llegada de Ruidíaz: "No alcanzamos las expectativas"

El gerente deportivo de Universitario de Deportes, Manuel Barreto, habló sobre el frustrado regreso de Raúl Ruidíaz al cuadro crema en dos oportunidades, durante el año pasado por el Centenario, así como en el presente mercado de pases.

Al respecto, el gerente del cuadro estudiantil señaló que, si bien se mantuvo conversaciones con el agente de la "Pulga" en los últimos meses, hubo un detalle que no terminó de convencer al jugador: el factor económico.

“Con el primer representante con el que hablé, fue con el de Raúl Ruidíaz, en noviembre. Seguíamos tratando de darle la forma, pero no se pudo. Llegamos a un punto en el que no alcanzamos las expectativas que tenía en su momento, porque lo último que haremos es comprometer la estabilidad del club”, señaló en diálogo con RPP.

NO AL "DESPILFARRO"

En ese sentido, Barreto aseguró que, pese a no concretar la llegada de Ruidíaz, el club se mantiene firme y seguirán en la misma línea de no hacer gastos que puedan comprometer la situación financiera del equipo.

“No podemos nosotros volver a lo que era la ‘U’ antes y lo que llevó a la ‘U’ al mal momento por el que ha pasado por tantos años. La oferta que nosotros le ofrecimos, para mí, era super competitiva. No se pudo y no íbamos a comprometer todo lo que se ha avanzado, no vamos a ser irresponsables. Hay un plan de viabilidad que tenemos que cumplir”, sostuvo.