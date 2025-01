‘Puma’ Carranza sobre Alianza en Libertadores: “Está representando al Perú, ojalá pase”

Cada vez quedan menos semanas para el debut de Alianza Lima en la fase 1 de la Copa Libertadores donde enfrentarán a Nacional de Paraguay. Previo a su participación en el certamen continental, José Luis ‘El Puma’ Carranza se pronunció sobre la participación del combinado blanquiazul.

En declaraciones, ‘El Puma’ espera que el plantel íntimo consiga la victoria ante el equipo guaraní y poco a poco vaya avanzando, ya que tiene que dejar el nombre del país en lo más alto del continente sudamericano.

“Los equipos paraguayos son difíciles, pero Alianza le ganará. Te digo lo que siento, porque quieras o no, el fútbol doméstico es una cosa, pero están representando al Perú. Yo no soy como otros payasos que no tienen personalidad y digo que ojalá Alianza Lima pase”, señaló.

DEBUT DE ALIANZA EN LIBERTADORES

El primer duelo que tendrá Alianza Lima ante Nacional de Paraguay será en condición de visita el próximo miércoles 5 de febrero a las 7:30 p.m., mientras que el enfrentamiento de vuelta esta programado para el 12 de febrero a la misma hora, pero esta vez en Matute y con la hinchada grone.