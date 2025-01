Fabián Bustos sobre Miguel Trauco: "Los que llamamos están acá, no hay nada que agregar"

El director técnico de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, se pronunció sobre la polémica tras la llegada de Miguel Trauco al clásico rival, Alianza Lima, pese a su pasado en el cuadro crema y su hinchaje por el club.

En diálogo con Radio Ovación, el estratega argentino respondió a la incógnita sobre si el equipo merengue tuvo o no al lateral izquierdo en sus planes para la presente temporada de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

"No me gusta hablar de las cosas que no manejo, los que llamamos están acá, ya lo dije y es verdad. Se trabajó con tiempo y como pensábamos que iba a ser importante para el club. Después está el run run, que es normal que un montón de gente hable y seguro cuando toque enfrentamiento se va a volver a hablar pero no hay nada que agregar", dijo.

SOBRE JUNIOR

Asimismo, Bustos habló sobre el encuentro amistoso de este martes 14 ante Junior de Barranquilla: "Ellos ya el 23 arrancan su torneo local, entonces están más sueltos porque ya jugaron algunos amistosos. Mañana me quedo con que todos salgan bien, que nos empecemos a soltar, van a jugar todo, voy a hacer dos equipos porque no estamos preparados para jugar 90 minutos porque es un riesgo muy grande poner a jugadores 90 minutos. El equipo está preparado para 60 minutos, vamos a intentar darle 45 minutos a un grupo y 45 a otro", sostuvo.