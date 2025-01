¿Universitario quiso fichar a Trauco?: Jean Ferrari rompe su silencio

El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se pronunció sobre la llegada del lateral izquierdo Miguel Trauco a Alianza Lima, y la polémica por el hecho de no haber regresado al cuadro crema pese a ser hincha y estar identificado con el club.

Al respecto, el titular del conjunto merengue reveló que no se pudo concretar el regreso de Trauco a tienda crema debido a que los tiempos no coincidieron, ya que, cuando el futbolista estaba libre, ellos ya habían reforzado el sector izquierdo del plantel.

"Tuvimos una comunicación hace muchísimo tiempo con Trauco, cuando estaba jugando en Brasil, y era muy complicado que él defina algo porque estaba con contrato. A partir de ahí, avanzamos y por estas cosas de los momentos del fútbol, él termina su contrato y nosotros ya habíamos cerrado las contrataciones, y somos responsables del manejo de nuestra parte financiera", dijo.

En ese sentido, Ferrari lamentó no haber concretado el fichaje del futbolista, sin embargo y pese a que optó por jugar en el clásico rival, no dudó en llenar de elogios su juego y le deseó lo mejor en su nueva etapa con camiseta blanquiazul.

"Nosotros no lo llamamos por esto que estoy mencionando, no es por un tema particular, sino que nosotros ya habíamos contratado en ese sector. Nos hubiese encantado que en su momento, hubiese podido venir, pero el fútbol está lleno de momentos y lamentablemente no calzó el hecho de que podamos contar con él. Desearle lo mejor, él no va a dejar hincha de la 'U', es un excelente futbolista, este año lo tendremos de rival, veremos qué pasa más adelante", sostuvo.