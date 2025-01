‘Chemo’ del Solar habría renunciado a la FPF a pocos días del Sudamericano Sub 20

José ‘Chemo’ del Solar ha presentado su renuncia irrevocable a la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El técnico nacional continuará al mando de la Selección Sub 20 durante el Sudamericano, pero abandonará su puesto una vez finalizado el torneo continental, según informó RPP.

Esta decisión llega en un momento crítico para el fútbol peruano, dado que el Sudamericano Sub 20 es una competencia clave para las aspiraciones de desarrollo del talento joven y la clasificación a futuros torneos internacionales.

Del Solar asumió en febrero de 2023 como jefe de la Unidad Técnica de Menores, con la misión de mejorar los resultados de las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Su renuncia deja un vacío en un momento clave para el desarrollo del fútbol juvenil peruano.

RAZONES DE LA SALIDA DE CHEMO DEL SOLAR

Aunque la FPF no ha emitido un comunicado oficial, la decisión de ‘Chemo’ del Solar genera especulaciones sobre posibles discrepancias internas. En una entrevista previa con RPP, el técnico había manifestado su compromiso con las categorías menores, afirmando.

“Dentro de mis funciones, además de ser el encargado de la selección Sub 20, Sub 17 y Sub 15, también voy a ser entrenador de la Sub 20 después de este Sudamericano que está pronto por empezar”.