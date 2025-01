¿Le cierra las puertas a la ‘U’? Diego Romero habla sobre su futuro: “Lo que quiero es no regresar al Perú”

Tras conocerse la partida de Diego Romero de Universitario con rumbo a Banfield de Argentina, el guardameta nacional habló acerca de su futuro y brindó una respuesta que no será del agrado de la hinchada crema.

En declaraciones para ‘La cátedra deportes’, Romero dejó en claro que no está en sus prioridades retornar al Perú luego de tener su primera experiencia en el exterior, por lo que dejó en claro que dará lo mejor de si para estar en la nómina de la selección peruana y dar el salto a Europa.

“Tengo mis metas muy planteadas. Tengo un punto de a dónde quiero llegar. Quiero seguir trabajando, seguir aprendiendo. Seguramente, estoy muy convencido, de que este club me va a dar mucha confianza. Va a hacer que siga creciendo. Lo que yo quiero, la verdad, es no regresar a Perú", enfatizó.

CUENTA CON EL APOYO DE TODOS

En medio de su llegada, Diego Romero agradeció la acogida que ha tenido por parte de su nuevo club, ya que lo vienen respaldando desde el primer día que piso las instalaciones del equipo, por lo que buscará retribuirles todo lo que han hecho por el en los terrenos de juego.

“Desde el día uno que he llegado acá me he sentido bien respaldado por los compañeros, por los dirigentes, por el entrenador y todos los que trabajan en Banfield”, enfatizó.