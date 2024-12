Aldo Corzo sobre la Selección Peruana: "los jóvenes tienen que salir y hacer algo más"

El futbolista Aldo Corzo se pronunció sobre la difícil situación que atraviesa la Selección Peruana al encontrarse de última posición en las Eliminatorias Sudamericanas.

El capitán de Universitario de Deportes destacó en ‘La fe de Cuto’ que “su generación” logró ir al Mundial y que es momento de que los más jóvenes hagan “algo más”.

"Fuimos a un mundial y a un repechaje. Ya estamos grandes, los años no pasan por las puras. Quieras o no, uno va perdiendo velocidad y fuerza y no te alcanza. El tema es que los jóvenes tienen que salir y hacer algo más", sostuvo.

El defensor central de la escuadra crema reconoció que le queda poco tiempo para culminar su carrera, pero que desea que a la ‘Bicolor’ le vaya bien.

"Para mí, los chicos tienen que dar más. Nosotros vamos a dar la cara a hasta donde podamos. Yo sé que a mí me queda poco y, esté o no esté, yo quiero que le vaya bien a mi selección", añadió.

CRITICA LA ÉPOCA DE ‘CHEMO’ DEL SOLAR

En parte de la entrevista habló sobre cómo llegó a la Selección y la temporada de ‘Chemo’ del Solar, remarcando que en ese entonces (2009), el equipo ‘blanquirrojo’ era “cualquier cosa”.

“La (selección) de ‘Chemo’ me daba pena, porque esa selección era ‘cualquier cosa’, un desorden total. Yo dije ¿esta es la selección del país? Vi cosas muy feas. ‘Chemo’, dentro de todo, trataba de trabajar y sacar las cosas adelante”, reveló, destacando que durante la temporada de Sergio Markarián (2010-2013) en ‘Bicolor’ las cosas mejoraron.

“El ‘Mago’ es un buen entrenador, es un tipo inteligente. Él sacó a muchos jugadores que están en la selección como ‘Lucho’ Advíncula, Yoshimar Yotún. André (Carrillo), yo también estaba allí”, agregó.