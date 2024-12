Juan Carlos Esteves: “‘Chemo’ aparentemente asumirá la dirección técnica de Perú”

Por: Manuel Silva Córdova

Este año 2024 terminará siendo uno de los peores en la historia de la selección peruana. Estos 12 meses se cierra con la bicolor ubicándose en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Para ello, Panamericana.pe sostuvo una entrevista exclusiva con el periodista deportivo, Juan Carlos Esteves, quien brindo una serie de apreciaciones sobre la situación que atraviesa la blanquirroja.

¿Cuál crees que ha sido el factor determinante para que Perú no consiga ganar de local?

Hay muchos puntos. Empezando por la labor dirigencial y creo que en este caso no se ha llegado a convocar a un técnico que haya podido sustituir de una mejor manera a Ricardo Gareca. Primero Juan Reynoso con un estilo diferente, luego Fossati, ambos técnicos saben cuidarse bien atrás (zona defensiva), pero al momento de proponer hay muchas deficiencias (…) Además, no hemos tenido un correcto cambio generacional (…) Labor dirigencial, técnico y recambio regeneracional, esto ha provocado que Perú se ubique en el último lugar.

¿Esquema de Fossati complica a los jugadores?

Claro muchos de ellos no están habituados a jugar en este sistema (3-5-2), salvo los de Universitario (…) Fossati ha convocado jugadores suplentes, incluso existiendo otros futbolistas que debieron estar en esa nómina (…) Los mismos jugadores de la selección no están acostumbrados a ese sistema, ahí está el cortocircuito (…) Fossati no tiene llegada al plantel.

¿Fossati es argollero?

Pregunta complicada porque es una frase cliché que se le coloca a todos los técnicos de selección que no tienen resultados (…) Si bien es cierto, Fossati convoca algunos jugadores que no merecen ser convocados. En el equipo titular, hace lo posible de acuerdo a sus ideas de poner a lo mejor que tiene la selección. El gran problema es que no acierta, ni con el sistema ni con los jugadores. Más que argolla, creo que es falta de capacidad.

Ante la posible salida de Fossati. ¿Quién podría reemplazarlo en la selección?

Se dice que ‘Chemo’ del Solar si es que lo proponen como aparentemente lo han hecho, ha dicho ya, está bien, yo asumo (dirección técnica de Perú), pero también denme las próximas Eliminatorias, pase lo que pase en este proceso (…) El técnico que asuma el cargo de entrenador de Perú tiene que hacer un trabajo para no quedar últimos (en las Clasificatorias)

¿’Chemo’ es el indicado para reemplazar a Fossati?

No sé si es el indicado, pero si Chemo va a asumir como aparentemente todos los dicen que será así, no se cual es el objetivo de él (…) Es un poco complicado asumir en estas Eliminatorias.

¿Aguantará ‘Chemo’ la presión del hincha?

Creo que si aguantará (la presión) por una cuestión de sueldo. El asunto es si los dirigentes van aguantar eso (…) Creo que los dirigentes son fundamentales, la labor dirigencial incide en un gran porcentaje lo que es una selección en Eliminatorias.

Si ‘Chemo’ le dice no a Perú, ¿Quién podría llegar a la selección?

Asumamos que ‘Chemo’ no acepte, (…) Tiene que ser un técnico nacional o extranjero que haya trabajado un corto tiempo en Perú (…) José Néstor Pekerman podría llegar para las próximas Eliminatorias, no para estas (Clasificatorias) (…) Creo que debemos traer un técnico serio, que proponga y que congenie con el futbolista peruano.

Inicio de la Liga 1 2025

El campeonato peruano del 2025 se encuentra a menos de 40 días de que inicie. Ante ello, los equipos del balompié nacional comenzaron a reforzase de una mejor manera y así poder gritar campeón a final de temporada.

¿Cómo se desarrollará la liga 1 2025?

No tendrá nada de diferente a los anteriores campeonatos, será un torneo muy plano, un campeonato donde no salen figuras, un campeonato dónde pelean los mismos de siempre. No veo que habrán sorpresas (…) Pelearán la “U”, Cristal y Alianza, no creo que otro equipo puedan tener grandes aspiraciones.

¿La “U” es favorito para gritar campeón a final de temporada?

Creo que Universitario esta un paso más adelante ahorita porque tiene un equipo más armado, porque se esta reforzando como tiene que hacerlo para la Copa Libertadores, pero igual Cristal y Alianza, van a pelear e intentar estar en los primeros lugares. La “U” esta un paso más adelante que Cristal y Alianza.

¿Cómo le irán a Alianza y Melgar en las Libertadores?

Por historia y por lo sucedido en los últimos años, no les va a ir bien en Copa Libertadores. De repente Alianza puede clasificar a la segunda fase, pero le tocará un Boca Juniors, que tiene más historia (…) Melgar enfrentará a un Tolima, que no es de los clubes grandes de Colombia, pero el fútbol colombiano tiene un plus (…) No los veo a ninguno de los dos en la fase de grupos de la Copa Libertadores.