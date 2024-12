"Vinicius lo merecía": Cristiano Ronaldo arremete contra el Balón de Oro

Cristiano Ronaldo, uno de los máximos ganadores del Balón de Oro con cinco trofeos, opinó que Vinicius Junior debería haber sido reconocido como el mejor jugador del año.

Durante la gala de los premios Globe Soccer en Dubái, el portugués señaló que el brasileño, clave en la obtención de la Champions League con el Real Madrid, fue víctima de una injusticia al no recibir el galardón.

"Vinicius se merecía el Balón de Oro. Ganó la Champions League y fue decisivo en la final. Marcó un gol importante. Por eso creo más en estos premios [Globe Soccer Awards]. Cuando alguien lo merece, se le debe reconocer", declaró Ronaldo en una crítica directa al sistema de votación del Balón de Oro, que premió al español Rodri Hernández en su última edición.

RECONOCIMIENTOS ALTERNOS PARA VINICIUS

Aunque no ganó el Balón de Oro, Vinicius Junior fue galardonado en los premios The Best de la FIFA y, recientemente, en los Globe Soccer Awards, lo que generó cierta compensación para el delantero brasileño. Ronaldo destacó la importancia de los premios de Dubái, donde él mismo recibió dos reconocimientos: Mejor Jugador de Oriente Medio y Máximo Goleador de la Historia.