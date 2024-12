Juan Cominges: "Con la salida de Ricardo Gareca se terminó por desarmar un proceso de 7 años"

El excoach de la Selección Peruana de Fútbol, Juan Cominges, se pronunció sobre la difícil situación que viene atravesando la "Bicolor" a nivel futbolístico, tras haber luchado los primeros lugares de las Eliminatorias durante 7 años.

En entrevista para Radio Ovación, el también exjugador profesional opinó que, a su criterio, la salida de Ricardo Gareca "no fue una decisión inteligente" y ello terminó por "desarmar un proceso de 7 años".

"En el fútbol peruano es muy complejo armar algo y que eso funcione, por eso me parece que con la salida de Ricardo (Gareca) se terminó por desarmar un proceso de siete años. Este grupo venía se competir dos quinto puesto en Eliminatorias y tuvo participaciones en Copa América bastante interesantes. Por eso siento que no fue una decisión inteligente el cambio de dirección. Lo ideal era mejorar lo que se estaba armando y no destruirlo todo", dijo.

SOBRE NOLBERTO SOLANO

Para Cominges, Nolberto Solano, quien formó parte del comando técnico de Gareca, debía ser el elegido a dirigir la Selección tras la salida del "Tigre", en ese sentido, señaló que espera que el "Maestrito" pueda tomar las riendas del equipo en un futuro cercano.

"Cuando Nolberto llegó a la Selección fue para que siga a la par ese proyecto de Ricardo (Gareca), por eso me pareció medio raro que después de invertir siete años en él no pueda dirigir. Pienso que deberían ser decisiones mejor pensadas, ojalá Nolberto pueda dirigir", sostuvo.