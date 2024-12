Jean Ferrari sobre Raúl Ruidíaz: "El momento hace que de repente esté un poco más lejos de la U"

El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se pronunció sobre la posibilidad de repatriar al delantero peruano, Raúl Ruidíaz, quien actualmente se encuentra libre tras finalizar su contrato con el Seattle Sounders de la MLS.

En conversación con "No Seas Fulero", el titular del cuadro merengue señaló que, de momento, es poco probable que se concrete el regreso de la "Pulpa", alegando que debe existir un consenso entre ambas partes.

“El fútbol está lleno de momentos, y hoy el momento hace que de repente Raúl esté un poco más lejos de la ‘U’. El quererlo, nosotros siempre vamos a querer un jugador de esa categoría, pero depende mucho también de lo que él quiera. Si el club lo quiere y el jugador no lo ve atractivo o no lo quiere, no se da. Si el jugador quiere y el club no lo quiere, no se da. Acá tiene que haber consenso. Él tiene que querer, el club tiene que querer, el entrenador tiene que querer, el área deportiva tiene que querer y yo al final tengo que querer como administrador. Hoy todavía creo que estamos lejos para poder decir que Raúl sea una alternativa muy viable”, dijo.

SOBRE FABIÁN BUSTOS

Asimismo, Ferrari se refirió a los rumores sobre una presunta salida del entrenador Fabián Bustos para dirigir a Belgrano de Córdoba: “Hay mucha opinión con referencia al tema y Fabián ha sido muy claro, está feliz en Universitario. Y ha sido claro en decirme que él va a respetar el acuerdo que tenemos contractual y que no tiene por qué ver alternativas que, dicho sea de paso, las ha tenido. Se le han acercado varios equipos de Sudamérica a preguntar por él. Él está muy agradecido con el club, muy agradecido con nosotros, y está feliz y tranquilo”, sostuvo.