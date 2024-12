¡Se muda a Argentina! Diego Romero dejará Universitario para jugar en Banfield

La novela termino con final feliz. Tras anunciarse la renovación de Sebastián Britos y la llegada de Miguel Vargas, Universitario habría llegado a un acuerdo con Banfield de Argentina para el préstamo de una temporada de Diego Romero.

A sus 23 años, Romero tendrá su primera experiencia en el fútbol extranjero en tierras albiceleste, país en el cual varios equipos se encontraban interesados en contar con sus servicios.

En caso de convencer al combinado argentino, el ‘Taladro’ tiene la opción de comprar al guardameta de la selección peruana, quien decidió dejar tienda crema, teniendo en cuenta que iba a ser el suplente de Britos.

SUFRIRÁN SU PARTIDO EN UNIVERSITARIO

Previo a conocerse su salida, Sebastián Britos reveló que el plantel sufrirá con la partida de Diego Romero, ya que ha sido un integrante importante, ya que cada vez que se le ha requerido para saltar al terreno de juego ha tenido un gran desenvolvimiento.

“En lo deportivo creo que no va a ser beneficioso para nosotros porque él potencia al grupo. Y cuando yo no he estado él ha tenido buenas actuaciones y también ha sido parte de haber conseguido el título. En momentos claves él apareció y salvó partidos que el equipo lo necesitaba”, manifestó.