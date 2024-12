Raúl Ruidíaz sobre su posible vuelta a Universitario: “Voy a tomar mi tiempo”

Raúl Ruidíaz, actual agente libre tras su salida del Seattle Sounders, habló sobre la posibilidad de regresar a Universitario de Deportes para la temporada 2025 de la Liga 1. Aunque dejó claro su amor por el club donde inició su carrera, también señaló que analizará cuidadosamente su próximo paso.

“El contacto fue directo conmigo, no de club a club. Tengo una gran amistad con Antonio García Pye. Extraño mucho a Universitario, siempre se lo cuento a mis hijos. Lamentablemente, cuando hubo la posibilidad de regresar, el Seattle Sounders no me dejó ir porque tenía contrato, y eso me dolió mucho”, confesó Ruidíaz.

El delantero de 33 años aseguró que necesita tiempo para tomar una decisión sobre su futuro. “Acabo de llegar a Lima y quiero desconectarme una semana. No sé si regresaré, pero mi amor por Universitario es eterno, venga o no venga. Siempre seré hincha, hasta la muerte”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de un retorno al club.

SOBRE LA SELECCIÓN PERUANA

Además, Ruidíaz opinó sobre la situación de la Selección Peruana, que ocupa el último lugar en las Eliminatorias al Mundial 2026. “No nos salieron las cosas como esperábamos, pero todos los procesos han sido complicados. Como peruano, jamás voy a perder la fe en mi selección”, señaló, enviando un mensaje de aliento a los hinchas.