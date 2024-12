Manuel Barreto descarta la salida de Fabián Bustos: "Está 100% comprometido con Universitario"

El director deportivo de Universitario de Deportes, Manuel Barreto, se pronunció sobre los rumores en Argentina acerca de la presunta salida del entrenador crema, Fabián Bustos, para tomar las riendas del Belgrano de Córdoba.

En declaraciones a la prensa, el directivo crema descartó la salida del estratega argentino y aseguró que ningún equipo se ha contactado con ellos para hacerse con los servicios del entrenador.

"Veo que hablan, hablan y hablan, lo importante es decir que el profe está con nosotros, estamos armando todo lo concerniente a lo que va a ser la pretemporada [...] no hay ninguna comunicación de ningún club para llevarse a Fabián (Bustos), y Fabián está al 100% comprometido con Universitario", dijo.

¿LLEGA RAÚL RUIDÍAZ?

Por otra parte, Barreto se refirió a la búsqueda del "9" para el cuadro crema y, si bien no descartó la llegada de Raúl Ruidíaz, señaló que aún no hay nada concreto con ningún delantero: "Estamos en proceso de evaluación, no tenemos apuro", sostuvo.