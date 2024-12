Premios The Best EN VIVO: Vini Jr. se consagra como el mejor jugador del año

ACTUALIZACIÓN

Como ya se esperaba, Vinicius Jr fue el ganador del Premio The Best a Mejor Jugador del año, imponiéndose a Rodri. "Parecía imposible llegar hasta aquí cuando era pequeño. Ver la pobreza y el crimen de pequeño y poder llegar hasta aquí es muy importante para mí. Quiero agradecer a todos. Quiero seguir por mucho tiempo jugando en el Real Madrid, además de agradecer al Flamengo que es donde empecé", dijo el jugador del Madrid tras recibir el premio.

Quienes también se llevaron premios fueron Carlo Ancelotti, como el Mejor Técnico del 2024, y el Emiliano 'Dibu' Martínez, al Mejor Portero del Año. En tanto, los aficionados hicieron su elección y fueron clave en la definición al Mejor once de la FIFA: Emiliano 'Dibu' Martínez, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Ruben Dias, Saliba, Bellingham, Rodri, Kroos, Lamine, Haaland y Vinicius.

NOTA ORIGINAL

La novena edición de los Premios The Best FIFA 2024 llega cargada de novedades. Este año, los aficionados han jugado un papel fundamental al votar en las categorías del Once Ideal FIFA masculino y femenino, además de influir en la elección del Premio Marta y el Premio Puskás. La ceremonia, que se llevará a cabo de manera virtual desde la Aspire Academy en Doha, Qatar, genera grandes expectativas sobre los ganadores de esta edición.

EL PAPEL CLAVE DE LOS AFICIONADOS EN LOS PREMIOS

Por primera vez en la historia, los votos de los aficionados tendrán el mismo peso que los del panel de expertos a la hora de seleccionar el Once Ideal FIFA y otros premios clave. Los hinchas eligieron a sus futbolistas favoritos a partir de una lista de 77 nominados, armando equipos bajo formaciones tácticas predefinidas.

Además, los premios como el Premio Marta (en honor a la leyenda brasileña) y el prestigioso Premio Puskás al mejor gol, tanto en el fútbol masculino como femenino, combinaron los votos de la afición y de un panel de FIFA Legends. En contraste, los hinchas tuvieron la responsabilidad exclusiva de elegir al ganador del Premio a la Afición FIFA, mientras que el Premio Fair Play fue definido por un grupo de expertos.

VINICIUS Y RODRI, FAVORITOS ESTE AÑO

El año pasado, Lionel Messi y Aitana Bonmatí se consagraron como los mejores jugadores del mundo, pero este 2024 las miradas están puestas en dos grandes nombres: Vinicius Jr. y Rodri. El extremo brasileño, pieza clave del Real Madrid, llega como favorito, aunque su participación en la final de la Copa Intercontinental de Clubes en el mismo país ha generado especulaciones sobre su asistencia a la gala.

Mientras tanto, Rodri, mediocampista del Manchester City y pilar fundamental en la conquista del triplete de su equipo, es otro de los nombres más mencionados en la previa. Ambos futbolistas protagonizan una intensa disputa por el máximo galardón masculino, en una edición que promete emociones hasta el último segundo.

La gala de los Premios The Best FIFA 2024 será un evento telemático, pero su impacto no deja de crecer. Con una participación masiva de los aficionados en la votación, la ceremonia celebra no solo a los mejores del fútbol mundial, sino también el rol de los hinchas en el deporte más popular del planeta.