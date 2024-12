Carlos Zambrano rompe el silencio sobre si hubiese jugado en Universitario: “quería estar tranquilo”

El futbolista Carlos Zambrano se pronunció sobre los rumores que lo vinculaban con Universitario de Deportes ante la incertidumbre que hubo sobre su permanencia en Alianza Lima antes de que el equipo blanquiazul anunciara su renovación por dos temporadas más.

La tensión se vivió entre los hinchas de la escuadra de La Victoria ante las especulaciones sobre la posibilidad de que el ‘Kaiser’ pase a vestir los colores del equipo rival, Universitario; no obstante, Zambrano optó por zanjar este tema, aclarando que su prioridad siempre fue Alianza Lima.

“Se especula siempre. Mi prioridad fue Alianza. Estábamos en tema de conversaciones para la renovación, que no se llegaba en acuerdo final. Y ahora se pudo concretar, pero era mi prioridad. Pero ponte que si Alianza no me quería o no llegaba a las expectativas que yo he tenido (dinero). No es porque sea la ‘U’ ni nada, pero tenía que apuntar a otros horizontes, que es lo más lógico en el fútbol”, indicó el defensor a L1 MAX.

SU IDEA NUNCA FUE IR A LA ‘U’

El futbolista fue enfático al aclarar que, pese a su amor por la camiseta blanquiazul, su futuro no podía estar amarrado a un solo club si las negociaciones no avanzaban y dejó en claro que su idea no era ir a la ‘U’.

“Uno es profesional. O sea, no era mi idea ir a la U, sinceramente. Mi prioridad era Alianza siempre. Y simplemente como lo dije en su momento, las negociaciones estaban lentas. Y yo quería estar tranquilo y tener una renovación lo más pronto posible”, añadió. Al final, se firmó un contrato que le daba continuidad al ‘Kaiser’ y ambas partes quedaron satisfechas.