Jugadores de Universitario critican duramente a Christofer Gonzales: “Uno siempre debe ser agradecido”

Los referentes de Universitario de Deportes, Edison Flores, Andy Polo y Aldo Corzo, respondieron a las declaraciones de Christofer Gonzales sobre su salida del club. Los jugadores mostraron su malestar por la forma en que 'canchita' se refirió a Universitario.

Gonzales había mencionado que su felicidad estaba por encima de todo y que el sentido de pertenencia lo había motivado a regresar al club. Sin embargo, sus palabras fueron interpretadas como un dardo hacia Universitario, especialmente luego de su salida a Sporting Cristal.

Aldo Corzo fue el primero en expresar su descontento: "A todos no nos gustó cómo declaró, porque le abrimos las puertas del club en todo aspecto. Cuando salió y declaró cosas que no nos gustó, sí nos dolió, nos sentimos golpeados”, señaló en entrevista al programa de YouTube "Y Uno Feliz",

Por su parte, Andy Polo agregó que lo que realmente les molestó fue la forma en que Gonzales se expresó sobre Universitario. También destacó que no les incomodó su partida, sino lo que dijo después de irse. “Nos dolió cómo se expresa, uno siempre debe ser agradecido con el club que te dio a conocer", comentó.

DECEPCIÓN DE ‘OREJITAS’

Edison el ‘orejas’ Flores también se unió a las críticas, manifestando que le afectó la salida de Gonzales y la forma en que se refirió al club. “Le tengo más cariño, pero me decepcionó. A cualquiera le puede ir bien o mal en el campo. Me costó entender esa parte que se quería ir, no quería que se vaya”, señaló al referido programa.