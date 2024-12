5 deportistas de disciplinas acuáticas recibieron Laureles Deportivos por el IPD tras logros en campeonatos mundiales

El Instituto Peruano del Deporte (IPD), en una ceremonia realizada en el Estadio Nacional, entregó los Laureles Deportivos del Perú, en el grado de Gran Cruz y Gran Oficial, a cinco deportistas, por sus excelentes logros a nivel internacional.

Los deportistas que recibieron los Laureles Deportivos son: Jean Paul De Trazegnies (vela), Benoit ‘Piccolo’ Clemente (tabla), María Fernanda Reyes (tabla), Natalia Cuglievan (esquí acuático) e Itzel Delgado (canotaje). Por ello, sus nombres figurarán en el frontis del Estadio Nacional,

Los Laureles Deportivos del Perú son la máxima recompensa honorífica que la Nación confiere a quienes se han distinguido de manera excepcional en la práctica, labor o dirección del deporte.

El evento contó con la presencia del presidente del IPD, Federico Tong; miembros del Consejo Directivo del IPD; y miembros del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte (CSJDHD).

“El Perú tiene una relación milenaria con el mar y herederos de esa tradición son Jean Paul, ‘Mafer’, ‘Piccolo’, Itzel y Natalia, quienes llenan de honor y gloria a nuestro país. Un aplauso para nuestros campeones que ponen en alto el nombre de la patria. Dios es peruano porque nos da la dicha de reconocer a estos campeones”, expresó el presidente del IPD, Federico Tong.

“Para el IPD es un alto honor homenajear a estos campeones que nos van a representar en los Juegos Panamericanos Lima 2027 y que sin duda van a subirse al podio y podremos cantar todos orgullosos nuestro himno nacional, ¡Qué viva el Perú!”, agregó la máxima autoridad del IPD.

PALABRAS DE CAMPEONES

Uno de los más emocionados por este reconocimiento fue Jean Paul De Trazegnies, quien se convirtió en el deportista más laureado en la historia con cinco Laureles Deportivos en total.

“Es un reconocimiento importante y de mucho honor. No hubiera sido posible sin el apoyo de mi familia y el IPD. Una sola palabra invade mi mente y es gratitud. Toda mi vida he navegado para desarrollarme y superarme, y cuando represento a mi país es un orgullo. He sentido el apoyo de los más de 30 millones de peruanos y doy gracias al IPD por reconocer los logros, porque detrás de ellos hay años de esfuerzo, sudor y lágrimas. Gracias a Dios, gracias al Perú por ser mi inspiración, y recuerden que todo es posible cuando uno se lo propone”, manifestó el deportista.

Mientras que ‘Mafer’ Reyes, que recibió sus primeros Laureles Deportivos, indicó que “estoy súper emocionada por este reconocimiento, es un sueño anhelado hace tiempo y después de muchos años y sacrificio se logra. Son mis primeros Laureles y estoy segura de que voy a lograr más. Agradezco a mi familia y al IPD por estar siempre conmigo, ¡arriba Perú!”.

LOS GRADOS

Gran Cruz: Reservada para deportistas que hayan obtenido un récord mundial, título de campeón mundial en la categoría de la más alta jerarquía, un récord olímpico o medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Además, a dirigentes deportivos que tengan no menos de 25 años como tales.

Gran Oficial: Reservada para deportistas, que, en mérito del párrafo anterior, hayan obtenido segundo o tercer lugar. Además, a dirigentes deportivos que tengan no menos de 20 años como tales.

LOS LAUREADOS

Benoit Clemente: Fue distinguido con la inclusión de un laurel en la cinta de condecoración en el grado de ‘Gran Cruz’, por la medalla de oro obtenida en el ‘ISA World Longboard Surfing Championship 2019’, realizado del 26 de mayo al 2 de junio de 2019 en La Rochelle, Francia.

Jean Paul De Trazegnies: Fue distinguido con la inclusión de tres pares de laureles en la cinta de condecoración en el grado de ‘Gran Cruz’ por las medallas de oro obtenidas en el ‘Campeonato Mundial categoría Absoluta Veleros Clase Sunfish 2018 – ISCA World Championship’, en Carolina del Norte, Estados Unidos (del 6 al 12 de octubre de 2018); el ‘Campeonato Mundial Categoría Absoluta Veleros Clase Sunfish 2022 – 51 ISCA World Championship, en Garda, Italia (del 4 al 11 de setiembre de 2022); y el ‘Campeonato Mundial Categoría Absoluta Veleros Clase Sunfish 2023 – 52 ISCA World Championship, en Florida, Estados Unidos (del 3 al 10 de diciembre de 2023).

María Fernanda Reyes: Recibió sus primeros Laureles Deportivos en el grado de ‘Gran Oficial’ por la medalla de plata obtenida en el campeonato deportivo denominado ‘2023 ISA World Longboard Surfing Championship (WLSC)’ realizado en El Salvador del 7 al 13 de mayo de 2023.

Natalia Cuglievan: Fue distinguida con la inclusión de un laurel en la cinta de condecoración en el grado de ‘Gran Oficial’, por la medalla de bronce obtenida en el campeonato deportivo denominado ‘IWWF World Championships 2023’ en la modalidad ‘Woman Tricks’, que se llevó a cabo en octubre de 2023 en Florida, Estados Unidos.

Itzel Delgado: Fue distinguido con la inclusión de un par de laureles en la cinta de condecoración en el grado de ‘Gran Oficial’ por la medalla de plata obtenida en el ‘Campeonato Mundial de Stand Up Paddle ICF’ (ICF Stand Up Paddling World Championships 2021) de la Federación Internacional de Canotaje realizado en Balantonfüred, Hungría, del 7 al 12 de setiembre de 2021.