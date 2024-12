Renato Tapia y su contundente mensaje a quienes lo critican: “yo sé lo que he hecho por la Selección”

El futbolista Renato Tapia se pronunció sobre las críticas que ha recibido a lo largo del 2024 por su poca participación con la Selección Peruana en amistosos, Eliminatorias y Copa América por decisiones personales o lesiones, las cuales han generado dudas entre los hinchas sobre su compromiso con la ‘Bicolor’.

Tapia respondió a quienes piden que no se le entregue más la cita de capitán ante las constantes negativas por integrarse a la ‘Blanquirroja’.

“Para eso está el FIFA, para poner al capitán que tú quieras. Soy una persona muy pasiva, no me importa lo que diga la gente. Si creen que no tengo compromiso o lo que se inventen… yo sé lo que he hecho por la selección, estoy tranquilo conmigo mismo”, dijo en la ‘Hora Blanquiazul’.

LE RESPONDE A LOS HINCHAS

Por otro lado, cuestionó a los hinchas que critican su aparente falta de compromiso, alegando que ha hecho muchos “sacrificios” por la ‘Bicolor’, destacando que esto lo ha llevado a perder terreno en Europa.

“Yo he perdido mi puesto en el Feyenoord (Holanda), perdí mi puesto en el Celta de Vigo (España). Salió el ‘Chacho’ Coudet para decir que el Celta era un ‘puesto de mecánica’, porque me arreglaban para mandarme a la selección peruana. Y ahí ¿dónde está mi compromiso?”, agregó el ‘Capitán del futuro’.

Por otro lado, Tapia señala que sus compañeros de cancha conocen el esfuerzo que ha hecho por la Selección.

“Mis compañeros saben lo que he hecho y lo que hago actualmente por la selección. Yo estoy feliz con que la gente me quiera y sepa lo que hago por ellos, no solamente los jugadores, sino también con los utileros, con quienes tengo una relación espectacular, con los fisios, con los doctores, yo me quedo con eso. Después, lo que opine la gente, es libre de opinar”, agregó.