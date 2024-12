Sebastián Britos sobre posible salida de Diego Romero: “En lo deportivo no nos va a beneficiar”

El portero uruguayo Sebastián Britos se pronunció sobre la posible salida de Diego Romero de Universitario. Romero, de 23 años, está buscando más minutos de juego para seguir desarrollándose como futbolista, lo que ha generado interés de equipos del extranjero. En ese sentido, Britos destacó el impacto que su partida tendría en el grupo, reconociendo el valor de Romero tanto dentro como fuera del campo.

“En lo deportivo creo que no va a ser beneficioso para nosotros porque él potencia al grupo. Cuando yo no he estado, él ha tenido buenas actuaciones y también ha sido parte de haber conseguido el título. En momentos claves apareció y salvó partidos que el equipo necesitaba”, afirmó Britos, quien subrayó la importancia de Romero en la reciente campaña del equipo.

Romero ha despertado el interés de clubes de Ecuador, incluyendo al Club Técnico Universitario de la Primera División. Sin embargo, las negociaciones aún no se han concretado. Universitario ya fichó a Miguel Vargas, exarquero de Deportivo Garcilaso, como posible reemplazo, aunque Britos expresó su apoyo a Romero si decide partir: “Si él tiene que buscar más minutos y una liga que lo potencie, bienvenido sea”, dijo.

La situación de Diego Romero está en evaluación y podría definirse en los próximos días. Mientras tanto, Universitario de Deportes se prepara para la próxima temporada con cambios en su plantilla, buscando consolidar un equipo competitivo que mantenga la calidad en todas sus líneas, incluyendo el arco, de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores.