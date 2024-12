Bryan Reyna sobre su exentrenador en Belgrano: “Me sacó en mi mejor momento”

El delantero peruano Bryan Reyna volvió a brillar en la Liga Profesional de Argentina con un golazo que salvó un punto para Belgrano frente a Estudiantes. Este tanto marcó su regreso al protagonismo tras un periodo complicado. Reyna, quien no anotaba en el campeonato argentino desde hace seis meses, fue ovacionado por la hinchada “pirata”, a quienes agradeció por su constante apoyo.

“Yo arranqué bien aquí, creo que tuve seis meses muy buenos y por razones del fútbol se dio vuelta. Aunque acaba el año, he hecho el gol, estoy muy feliz porque la gente grita un gol mío. Esta gente se lo merece, me han apoyado muchísimo en los malos y buenos momentos”, expresó.

También aprovechó para hablar sobre su relación con el exentrenador Juan Cruz Real, quien lo apartó del equipo en su mejor momento. “Me topé con una persona que no fue justa conmigo, en mi mejor momento me sacó y eso me dolió mucho. Un jugador necesita estar bien y que lo apoyen”, indicó.

ACLARA RUMORES

Además, el jugador desmintió los rumores sobre su conducta fuera del campo, rechazando las versiones sobre salidas nocturnas. “Yo me considero una persona responsable con mi trabajo. Muchos comentan que salgo de fiesta y reto a cualquiera que me diga si me han visto en un boliche”, concluyó.