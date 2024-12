Néstor Gorosito, nuevo DT de Alianza Lima: "La prioridad es ganar siempre, jugar bien al fútbol"

El director técnico argentino, Néstor Gorosito, fue presentado este martes como nuevo entrenador de Alianza Lima para la temporada 2025, en reemplazo de su compatriota, Mariano Soso, quien firmó por Newell's Old Boys.

En conferencia de prensa, el flamante estratega blanquiazul dio detalles sobre la idea de juego que buscará plasmar en el equipo destacando, principalmente, el hambre de victoria en cada partido.

“La prioridad es ganar siempre, jugar bien al fútbol. Debemos analizar bien con lo que tenemos, hemos jugado con línea de 3, de 4, o de 5. Lo que no se negocia es que seamos un equipo que busque ganar. Debemos superar al rival con nuestras armas”, dijo.

SOBRE LAS CRÍTICAS EN SU CONTRA

Asimismo, Gorosito restó importancia a las críticas sobre su llegada a Matute: “He aprendido a vivir con varias situaciones que no comparto. Muchos medios han tenido una buena crítica hacia nosotros. Le doy importancia a quién es el que habla y muchas peleas son innecesarias. No hubiésemos tenido la oportunidad de dirigir 22 años. Tengo una buena relación de respeto con el periodismo, pero si los jugadores hablaran mal de nosotros eso sí me dolería”, sostuvo.